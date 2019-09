La célébration du soixantenaire de l’USFP constitue une illustration de considération et de fidélité à l’égard des symboles et des militants du parti

Chady Chaabi

A l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de la création de l’Union socialiste des forces populaires, le siège central de l’USFP a abrité vendredi en milieu de matinée, une conférence de presse donnée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar et consacrée à l’annonce des activités commémoratives du soixantième anniversaire de la création du parti de la Rose.A l’entame de la conférence, il a tenu à rappeler que la conjoncture que traverse actuellement le Maroc appelle à « un renforcement de la crédibilité du travail politique. Ainsi que la synergie des compétences partisanes afin de réaliser des objectifs précis en phase avec les attentes du peuple marocain». Dans ce sens, le Premier secrétaire a appelé à une réconciliation élargie et ouverte sur l’ensemble des potentialités du parti. « Nous sommes conscients des différents développements de la situation et nous estimons qu’il est grand temps que la famille ittihadie s’unisse de nouveau après que chacun d’entre nous eut pris son propre chemin », a-t il indiqué tout en insistant sur l’ouverture sur l’ensemble des compétences et cadres intègres imprégnés des idées progressistes.Une volonté qu’il calque sur le nouveau visage de la gauche qui a récemment fait son apparition sur l’autre rive de la Méditerranée « Nous sommes convaincus que la lueur qui a jailli en Espagne et au Portugal peut parfaitement s’étendre à la gauche marocaine». Pour Driss Lachguar, cette unification doit être totale. C’est la raison pour laquelle il a indiqué que cet appel « est adressé à tous les leaders, symboles, cadres et militants du parti. La famille ittihadie est appelée à participer à cette étape qui intervient après que le peuple marocain a testé la gestion de ses affaires par deux tendances politiques différentes ».Afin de donner plus de poids à son optimisme, Driss Lachguar s’est remémoré le passé. Un temps où, a-t-il dit, «les membres de l’Union socialiste des forces populaires, ont été confrontés à plusieurs défis, difficultés et obstacles. Certains ont été réprimés. D’autres enlevés ou encore torturés » avant de rappeler avec une fierté non dissimulée : « Mais notre parti a tenu bon face à toutes les attaques qui l’on ciblé, et il a été un acteur majeur dans la libération de notre pays »Après avoir souligné que lors de sa création, le parti de la Rose «a été considéré comme un prolongement de la volonté du peuple marocain, il a aussi été, d’un point de vue social, un ardent défenseur des forces populaires et de la classe des travailleurs. », Driss Lachguar a souligné que depuis qu’il a vu le jour, le parti «a confirmé que sa création n’était pas une manière de répondre à des envies ou des orientations personnelles de ses fondateurs. Nous avons plutôt prouvé que la création de l’USFP a été animée par des conditions objectives. Notre parti a été créé pour combattre les injustices en tout genre ». Une description qui trouve un prolongement dans la célébration du 60ème anniversaire de la création de l’USFP qui se déroulera le 29 octobre prochain. Des festivités qui s’inscrivent dans la lignée des célébrations du 50ème anniversaire initié par Abderrahman El Youssoufi et traduisent la fidélité des membres dirigeants de l’USFP à leur histoire couronnée de succès. Et comme celle-ci s’est, de tout temps, basée sur des valeurs d’unité, il est logique que Driss Lachguar ait demandé que soit tenté, lors de cette journée, « de réconcilier les membres encartés du parti avec ceux qui ne le sont plus pour diverses raisons». Mais pas que.Car cette journée sera également l’occasion de revisiter l’histoire du parti des forces populaires. Une exposition centrale sera organisée au même titre que d’autres, itinérantes, qui parcourront l’ensemble du Royaume. « Vous y trouverez des photographies ainsi que des documents officiels marquants. Sans oublier la tenue de plusieurs meetings nationaux et de grandes conférences qui traiteront aussi bien du passé que du présent et de l’avenir du parti », a précisé Driss Lachgar.