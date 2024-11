La caravane régionale d'appui aux entreprises fait escale à Al Hoceima

L'Instance marocaine des entreprises de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) a organisé, vendredi soir à la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) d'Al Hoceima, une rencontre dans le cadre de la caravane régionale dédiée à la présentation des programmes de soutien et des mécanismes de financement destinés aux petites et moyennes entreprises (PME).



Placée sous le thème “L’entreprise régionale, levier du développement local”, cette dernière étape de la caravane a connu la participation des représentants de plusieurs institutions, dont le Centre régional d’investissement de la région (CRI-TTA), la CCIS, l’institution "Tamwilcom", l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences de la région (ANAPEC-TTA) et l’Agence de développement social de la province d’Al Hoceima.



Lors de cette rencontre, les participants ont présenté les divers mécanismes et programmes de soutien, de financement et d’accompagnement des entreprises proposés par les secteurs publics et les établissements bancaires de la région du Nord, en vue de stimuler l’investissement et de renforcer l’esprit d’entrepreneuriat.



Cette manifestation économique a également réuni un ensemble de porteurs d’idées et de projets, ainsi que de responsables de PME de la province, pour débattre des contraintes rencontrées et de l’accès simplifié au financement, en sus des programmes de soutien disponibles.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Instance marocaine des entreprises, Rachid Ouardighi, a souligné que cette caravane, lancée en février à Tétouan et ayant fait le tour des différentes préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, vise à présenter les informations essentielles aux entrepreneurs et porteurs de projets, notamment en matière de financement et des défis auxquels ils sont confrontés.



Il a, par ailleurs, précisé que cette caravane représente une opportunité d’échange de connaissances et d’informations entre les bénéficiaires et les représentants des institutions concernées, rappelant les principaux objectifs de l'Instance, notamment en matière de défense des intérêts des PME.