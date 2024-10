La caravane de sensibilisation à la décarbonation fait escale à Agadir

La caravane de sensibilisation à la décarbonation initiée par la Confédération Marocaine des Exportateurs-ASMEX, a fait escale récemment à Agadir.



S'exprimant à cette occasion, le président de la Confédération Marocaine des Exportateurs-ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, le Président de la la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de la région Souss-Massa (CCISSM), Said Dor, et le Président de la Délégation régionale de l'ASMEX, Abdelbasset Achiq, ont insisté sur l'importance d'une transition énergétique anticipée et volontaire, indique un communiqué de la Confédération Marocaine des Exportateurs-ASMEX.



Et de poursuivre que l'Union Européenne, premier partenaire commercial du Maroc, introduira en 2026 des exigences rigoureuses en matière de carbone, notant que les entreprises marocaines doivent dès maintenant adapter leurs processus pour préserver l'accès aux marchés européens et s'inscrire dans une démarche stratégique de modernisation.



Au-delà de la conformité, la transition vers une économie décarbonée est une opportunité de moderniser les industries marocaines, de renforcer la souveraineté énergétique et de réduire les coûts de production, souligne la même source, ajoutant qu'il s'agit aussi d'adopter des pratiques durables permettant de s'aligner sur les standards internationaux les plus élevés et d'améliorer la compétitivité.



Cette caravane de sensibilisation qui a présenté des solutions concrètes, à été marquée par la participation d'une pléiade d'experts ayant partagé leurs connaissances sur la réalisation des bilans carbone et les technologies pour réduire la consommation énergétique, ainsi que les modèles de financement et d'assurance adaptés à cette transition.



Ces interventions ont permis de présenter des options concrètes pour soutenir une transformation respectant aussi bien la conformité que la compétitivité et la durabilité des entreprises marocaines.



A cette occasion, la Confédération Marocaine des Exportateurs-ASMEX et la CCISSM ont convenu de renforcer leurs actions de sensibilisation, à travers de nouvelles initiatives régionales, en collaboration avec les acteurs locaux.



Cette approche qui s'inscrit dans une vision de transition volontaire, durable et anticipée, vise à moderniser l'économie marocaine, en respectant les futurs standards internationaux.



La coopération entre institutions, entreprises et partenaires financiers sera la clé pour faire de cette transition un succès, positionnant le Maroc parmi les économies modernes et responsables.