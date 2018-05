La bande dessinée en fête à Tétouan : Le forum international de BD souffle sa 12ème bougie

Le rideau a été levé, mercredi à Tétouan, sur la 12ème édition du Forum international de la bande dessinée placée sous le signe "La bande dessinée entre le récréatif et le pédagogique", en présence d'une pléiade d'artistes marocains et étrangers. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée par l’Institut national des Beaux-Arts (INBA) sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par un vibrant hommage rendu à deux artistes du 9ème art africain en reconnaissance de leurs efforts pour le développement de ce secteur. Il s'agit de Lahcen Bakhti, graphiste, illustrateur, auteur de bande dessinée et caricaturiste marocain confirmé, et de Merabtene Menouar dit Slim, grand auteur de bande dessinée algérien.

Cette soirée, tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a été également marquée par la remise du Prix international de la bande dessinée destiné aux jeunes talents du continent africain "Talents africains", ainsi que du Prix national de la bande dessinée "La goutte d'eau dans tous ses états" qui récompense les meilleures œuvres produites par les créateurs de BD sur la thématique de l'eau.

Ainsi, Nassim Majdoulin a remporté le 1er prix du concours "La goutte d'eau dans tous ses états", alors que les 2ème et 3ème prix sont revenus respectivement aux candidats Najib Stitou et Hilmi Terraz. Pour le concours "Talents africains", le 1er prix était du mérite d’Abdeslam Mouatakid pour son œuvre "Will you bury me?", tandis que Bilal Touzani et Kamal Afassi ont reçu, respectivement, les 2ème et 3ème prix pour leurs créations "Fallen Father" et "L'égoïsme".

Il a été aussi procédé, lors de cette cérémonie, au vernissage des expositions du village de la bande dessinée hébergé au sein de l'INBA qui mettent en valeur le 9ème art ouvert sur des univers graphiques, et à l'inauguration du laboratoire-studio d'animation à l'Institut réalisé en partenariat avec l'Agence de développement du Nord, outre la projection des films d'animation "Différence" (2 min) d'Omar El Hamzi qui a remporté le grand prix du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM 2017) et "Solika" (6 min) d'Aziz Oumoussa, sélectionné dans le cadre de la compétition officielle du même festival, et d'un film sur les ateliers du cinéma d'animation des écoles rurales de la province de Tétouan.

A cette occasion, une convention-cadre a été signée entre l'INBA et la jeune Maison d'édition française Wuzzu dans le cadre de l'ouverture de l'Institut sur son environnement international en vue d'offrir à ses étudiants de nouvelles perspectives prometteuses. D'après le directeur de l'INBA, Mehdi Zouak, les objectifs visés lors du lancement de la première édition en 2004 sont toujours d'actualité, à savoir promouvoir la bande dessinée au Maroc et en Afrique, faire de la ville de Tétouan la capitale marocaine des bande dessinées et la rendre incontournable pour les producteurs, créateurs et amateurs de BD, et en faire un espace de libre expression, d'échange et de dialogue.

L'édition de cette année réserve une large place aux auteurs marocains et africains du 9ème art et à leurs projets tout en s'ouvrant à une vaste représentation internationale, a-t-il indiqué, ajoutant qu'elle montre aussi toute la richesse du 9ème art à travers un programme innovant de spectacles vivants, rencontres avec des auteurs, expositions, ateliers, hommages, tables rondes, séances de dédicaces, concours et des visites guidées pour les écoliers.

Il a de même souligné que la présente édition est l'occasion de mettre en exergue le rôle fondamental que peuvent jouer la presse et les fanzines de bande dessinée dans le développement, la promotion et la diffusion du 9ème art, mais aussi de concrétiser le projet du Réseau africain de bande dessinée (RABD) lancé lors de la précédente édition. Le forum propose un grand nombre d'expositions collectives de bandes dessinées dans plusieurs espaces culturels de la ville de Tétouan, qui exposeront les derniers albums d'artistes africains, européens et marocains, dont l'exposition "10 ans du prix national de la bande dessinée espagnole 2007-2017", l'exposition "Sentiers de la bande dessinée espagnole" et l'exposition "Coup de cœur 2018" réalisée par les étudiants de l'INBA.