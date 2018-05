La Turquie veut présenter à l'Onu une motion sur Al-Qods

La Turquie souhaite que l'Assemblée générale des Nations unies adopte une motion sur la situation de Jérusalem après les violences survenues à la frontière entre la bande de Gaza et Israël lors de manifestations contre le transfert de l'ambassade des Etats-Unis dans cette ville.

Les soldats israéliens ont abattu plusieurs dizaines de manifestants palestiniens et blessé plusieurs milliers d'autres qui s'étaient rassemblés près de la barrière séparant l'enclave du territoire hébreu.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré sur la chaîne publique TRT Haber qu'une commission indépendante devait préparer un rapport sur ces violences et qu'Israël devait être confronté au droit international.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait accusé mercredi les Nations unies de s'être écroulées devant les événements survenus dans la bande de Gaza. "Nous ne permettrons jamais à Israël de voler Jérusalem", avait-il affirmé.