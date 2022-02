La Tanzanie lance une alerte face à la menace d' une épidémie de poliomyélite

Les autorités sanitaires tanzaniennes ont lancé samedi une alerte concernant la menace d'une épidémie de poliomyélite.



Selon un communiqué du ministère tanzanien de la Santé, l'alerte fait suite à un cas signalé de poliomyélite au Malawi voisin le 17 février impliquant un enfant dans la capitale du pays, Lilongwe, le premier signalé en Afrique en cinq ans. La poliomyélite avait été déclarée éradiquée du continent africain en août 2020.



La Tanzanie surveille et évalue de près la situation dans les régions de Songwe, Mbeya et Ruvuma qui bordent le Malawi, indique le communiqué signé par Aifello Sichalwe, médecin en chef du ministère de la Santé, ajoutant que le gouvernement renforce la vaccination contre la poliomyélite et sensibilise au virus par le biais des médias et des centres de santé.



La poliomyélite est une maladie infectieuse invalidante et potentiellement mortelle causée par le poliovirus qui se transmet d'une personne à l'autre. Il peut infecter la moelle épinière d'une personne et provoquer une paralysie.