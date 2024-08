La Suisse lance le paiement instantané sans numéraires

Le nouveau système de paiement instantané pour les particuliers, instauré en Suisse, vise à encourager et généraliser les règlements sans numéraires dans le pays, a déclaré mercredi la Banque centrale suisse (BNS) après la mise en oeuvre de ce nouveau mode de paiement.



Selon l'institution, environ 60 institutions financières sont désormais en mesure de recevoir et de traiter des paiements instantanés, couvrant plus de 95% des transactions de paiement de détail en Suisse.



"Au plus tard fin 2026, les transactions instantanées sans numéraires seront accessibles dans toutes les institutions financières pratiquant les paiements de détail", précise la BNS dans un communiqué.



Les toutes premières institutions financières ont d'ores déjà lancé des offres de détails permettant à leurs clients d'envoyer des paiements instantanés, selon la BNS, et d'autres banques suivront dans les mois à venir, rapporte l’AFP.



"Les paiements instantanés permettent aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des transactions de compte à compte avec effet immédiat et règlement final effectué en quelques secondes", explique un communiqué de la BNS.



Cette initiative marque "une nouvelle étape majeure" dans le fonctionnement du système bancaire suisse, qui reflète "un engagement collectif" en faveur de la généralisation des paiements sans numéraire en Suisse.

Ce système, selon la BNS, présente des avantages significatifs, comme la simplification et la rapidité des procédures de paiement.



La Banque centrale prévoit à "moyen terme" l'intégration dans le système bancaire suisse de ce nouveau mode de paiement qui "jettera les bases d'autres innovations à venir dans les transactions financières".



La dernière enquête de la BNS sur les moyens de paiement des entreprises en Suisse, publiée en février, révèle toutefois que "l'acceptation des espèces reste élevée" en Suisse et qu' une large partie de la population "souhaite voir les transactins en numéraires continuer à être disponibles comme moyen de paiement".



Alors que l'acceptation des règlements via des applications mobiles a augmenté de 19% depuis 2021 pour atteindre 59%, l'enquête montre également que plus de 90% des entreprises réalisant des transactions physiques continuent d'accepter les paiements en espèces.