La SGM et l'Université Mohammed V scellent un partenariat

Une convention de partenariat a été signée, jeudi dernier à Casablanca, entre la Société Générale Maroc et l'Université Mohammed V de Rabat (UM5R), lors de la 1ère édition du meeting "Innovation Leaders".

Paraphée par le président de l’UM5R, Mohammed Rhachi, et le président du directoire de la Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, cette convention a pour objectif de développer des programmes d’innovation communs, indique la Société Générale Maroc dans un communiqué, notant que le groupe soutiendra notamment certaines activités de recherche et développement initiées par des étudiants, des doctorants et des chercheurs de l’université sur différentes thématiques d’actualité.

Les initiatives communes entre l'université et la banque porteront également sur différentes activités, notamment les contributions au projet "Cité de l'innovation" développé par l’UM5R qui représente un véritable guichet unique pour l’innovation collaborative depuis la phase de maturation à la finalisation et la commercialisation des cursus d’apprentissage de l’UM5R, souligne la même source.

Ces initiatives porteront également sur l’organisation commune des manifestations scientifiques et culturelles, la réalisation de programmes bilatéraux de formation, la mise à disposition d’espaces de co-working de la banque au profit des porteurs de projets innovants (doctorants, chercheurs, étudiants) de l’UM5R, ainsi que l’échange d’expériences et de savoir-faire et l’échanges de documentation et de publications, rapporte la MAP.

Pour la Société Générale Maroc, il s’agit d’une nouvelle illustration de son engagement citoyen au service du développement du pays et une nouvelle preuve de sa capacité à mobiliser sa dynamique d'open innovation, fait savoir le communiqué.

Et de rappeler que le meeting "Innovation Leaders" est la première rencontre des leaders de l'innovation organisée par l’Université Mohammed V de Rabat sous le thème "Lauréats, créateurs d’entreprises et propulseurs de l’innovation". Cette rencontre vise notamment à renforcer les liens entre le milieu socioéconomique, les lauréats créateurs d’entreprises innovantes, les jeunes talents de l’université et sa cité d’innovation. De même qu’elle a pour objectif de mettre en place des dispositifs de partenariat pérennes pour la mobilisation des financements, des formations, des réseaux et du mentorat au profit des porteurs de l’innovation au sein de l’université.