La Russie revendique la prise d'un village dans l'est de l'Ukraine

La Russie a revendiqué lundi la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, près des limites des régions de Zaporijjia et Dnipropetrovsk, ses troupes ayant l'avantage face à des soldats ukrainiens en difficulté.



Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué que ses forces avaient "libéré" le village de Storojévé, dans la région orientale de Donetsk.

Il est situé tout près de la petite ville de Velyka Novossilka, que ses soldats semblent en voie d'encercler.

Il ne se trouve aussi qu'à une quinzaine de kilomètres des régions de Zaporijjia et Dnipropetrovsk, plus à l'ouest.



Les Russes ont accéléré leur avancée dans la région de Donetsk, une cible depuis des mois. Elle fait partie du Donbass, bassin minier ukrainien historique que le président russe Vladimir Poutine voit comme "une priorité".

Les combats les plus violents s'y concentrent pour l'heure, mais l'avancée des soldats russes rapproche la ligne de front de la région de Dnipropetrovsk.



L'Ukraine soupçonne aussi la Russie de préparer une offensive dans la région méridionale de Zaporijjia. Les troupes de Moscou en occupent déjà une partie mais le front sud est resté relativement stable depuis le début de l'année, par rapport au front est.

Une attaque russe d'ampleur constituerait un défi pour l'armée ukrainienne, dont les forces sont déjà mises à rude épreuve dans les régions orientales.



Les troupes russes se sont emparées de davantage de territoire ukrainien en novembre qu'au cours de n'importe quel autre mois depuis mars 2022, selon une analyse de l'AFP fondée sur les données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux Etats-Unis.



La Russie a accéléré sa marche en avant dans l'est de l'Ukraine ces derniers mois, cherchant à gagner le plus de territoires possible avant l'arrivée au pouvoir du président américain élu Donald Trump en janvier.



Celui-ci a promis de mettre rapidement fin au conflit, sans jamais vraiment expliquer comment il comptait procéder.

L'Ukraine, compte tenu de ses difficultés actuelles sur le plan militaire, craint d'être contrainte à un accord défavorable.