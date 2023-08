La Russie affirme avoir abattu sept drones à moins de 200 km de Moscou

La Russie a affirmé jeudi avoir abattu sept drones ukrainiens dans la région de Kalouga, à moins de 200 km au sud-ouest de Moscou, sur fond de multiplication d'attaques de ce type visant la capitale russe.



Les forces russes ont "empêché dans la nuit une tentative du régime de Kiev d'effectuer une attaque terroriste avec des drones au-dessus de la région de Kalouga", à environ 180 km de Moscou, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"Six drones ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne", selon la même source, et l'incident n'a pas fait "de victimes, ni de dégâts".



Pour sa part, le gouverneur régional, Viatcheslav Chapcha, a annoncé plus tard dans la journée qu'un septième drone avait été détecté et abattu dans cette région, en soulignant sur Telegram que cela "n'a affecté ni les gens, ni les infrastructures".



Ces annonces interviennent alors que les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, en visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée.



Ainsi, la Russie a affirmé mardi avoir neutralisé une attaque de drones ukrainiens à Moscou, en admettant toutefois que l'un des engins avait percuté un immeuble de la capitale, déjà touché le week-end dernier dans une attaque similaire.