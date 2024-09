La RADEEJ certifiée ISO dans les domaines de la qualité, la santé, la sécurité et l'environnement

La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Électricité et de gestion d'Assainissement liquide des Provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a annoncé avoir obtenu des certifications en systèmes de management de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l'environnement.



La RADEEJ a fait savoir, dans un communiqué, qu’elle a obtenu ces certifications, conformément aux normes ISO 9001 version 2015, ISO 45001 version 2018 et ISO 14001 version 2015, et ce après avoir satisfait aux spécifications internationales et aux exigences nécessaires.



Selon la même source, cet exploit est le résultat de l'adoption par la Direction générale de la Régie d'un plan de réforme complet s'appuyant sur les valeurs de l'excellence, l'engagement, la durabilité et l'innovation, et visant à ancrer les orientations stratégiques basées sur l'amélioration de l'expérience client sur tout le parcours du client, l'investissement dans les compétences, le parcours professionnel et le bien-être du capital humain.



Le communiqué indique que cette stratégie repose également sur l'engagement total de la Régie en tant que société citoyenne envers l'environnement et les différentes parties prenantes, sur l'amélioration des systèmes de gouvernance et la modernisation de la gestion, ainsi que sur l'investissement dans l'innovation et la diversification des activités.



La RADEEJ, ajoute-t-on de même source, adopte les meilleures pratiques et normes de gestion en vigueur au niveau national et international, en améliorant la qualité du travail, en veillant au respect des conditions et normes de qualité, de santé, de sécurité et d'environnement, et en améliorant continuellement les méthodes de travail pour rehausser le niveau des services fournis aux clients et aux parties prenantes afin de les satisfaire.



Cela inclut également la prévention proactive des risques, le respect des normes de santé et de sécurité au travail, la protection des employés, et la garantie de la conformité aux exigences et lois environnementales internationales et nationales.



La RADEEJ considère que l'obtention de ces trois certifications se veut une reconnaissance de sa réussite dans l'application des normes de gestion de la qualité, de la santé, de la sécurité et de l'environnement.



Ainsi, la certification ISO 9001 version 2015 confirme que la Régie œuvre à l’amélioration continue pour répondre aux besoins des clients et obtenir leur satisfaction à travers les services qu'elle fournit, à savoir la distribution d'eau et d'électricité et la gestion de l’assainissement liquide.



Pour l'ISO 45001 version 2018 qui représente la certification en santé et sécurité au travail, elle reconnaît l'engagement de la RADEEJ à appliquer des procédures de santé et de sécurité au travail visant à réduire les risques sur les lieux de travail.



Quant à la certification environnementale ISO 14001 version 2015, elle témoigne de la capacité de la Régie à réduire la pollution générée par ses activités et de son engagement à protéger les ressources en eau et en énergie.



La RADEEJ considère l'obtention de ces certifications comme une responsabilité qui l'obligera à redoubler d'efforts à l'avenir pour une amélioration continue à tous les niveaux, et à renouveler ces certifications chaque année.