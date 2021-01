La Palestine recevra ses premiers vaccins d'ici la mi-février

La Palestine recevra sa première cargaison de vaccins contre le COVID-19 d'ici la mi-février, a annoncé mercredi un haut responsable de la santé palestinien en Cisjordanie. Wissam Sbeihat, responsable de la gestion du COVID-19 au ministère palestinien de la Santé, a déclaré que "le processus de vaccination commencerait immédiatement" quand les vaccins seront arrivés en Palestine. M. Sbeihat n'a révélé ni le nombre de doses que la Palestine recevrait, ni le nom des fournisseurs. Il a indiqué que les territoires palestiniens avaient enregistré une diminution significative du nombre quotidien de nouveaux décès et de nouvelles infections au cours des derniers jours.



Le responsable a également annoncé que le ministère de la Santé avait prélevé 200 échantillons dans le district de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, afin de vérifier si de nouvelles souches de COVID-19 étaient présentes en Palestine. "Nous attendons les résultats", a-t-il affirmé. Le 21 janvier, le ministère a pour la première fois signalé 17 cas d'une nouvelle souche de COVID19 dans les quartiers palestiniens d'Al Qods-Est.



Par ailleurs, la ministre palestinienne de la Santé Mai al-Kaila a déclaré mercredi que cinq nouveaux décès et 603 nouveaux cas de COVID-19 avaient été enregistrés dans les territoires palestiniens au cours des dernières 24 heures. "Le ministère a au total enregistré 176.679 cas confirmés, dont 1.982 décès et 165.677 guérisons", a-t-elle précisé.