La Mostra de Venise s'ouvre avec la participation du Maroc à la “Semaine de la critique ”

Le rideau a été levé, mercredi soir, sur la 79ème édition de la Mostra de Venise, qui connaîtra la participation du film marocain «Queens» (Reines) de la réalisatrice Yasmin Benkirane dans le cadre de la «Semaine de la critique».



Cette compétition, se déroulant dans le cadre des activités de la Mostra de Venise, sera lancée vendredi avec le film français «Trois nuits par semaine», de Florent Guillot, et prendra fin avec le film marocain «Queens», réalisé par Yasmin Benkirane, avec un casting de Nisrin Erradi, Nisrine Benchara, Rayhan Guaran, Jalila Talemsi, Hassan Badida, Yuness Chara, Salima Benmoumen, Salman Hourma, Abdelhak Saleh, Abderrahim Tamimi et Hamid Nider.



Sept autres films seront en lice pour la 37ème édition de la «Semaine de la critique», en l'occurrence «Tant que le soleil frappe» de Philippe Petit (France), «Anhell 69» de Theo Montoya (Colombie), «Dogborn» d'Isabella Carbonell (Suède), «Eismayer» de David Wagner (Autriche), «Have you seen this woman ?» de Dusan Zoric et Matija Gluscevic (Serbie), «Margini» de Niccolo Falsetti (Italie) et «Skin Deep» d'Alex Schaad (Allemagne).



«Queens» est le premier long métrage de Yasmine Benkirane, qui a bénéficié du soutien des «Ateliers de l’Atlas», organisés par le Festival international du film de Marrakech pour accompagner les réalisateurs émergents dans la réalisation de leurs trois premiers films.



L'ouverture du plus ancien des festivals de cinéma au monde a été marquée par un vibrant hommage à l'actrice française Catherine Deneuve, invitée d'honneur de cette édition, et la projection officielle du film d'ouverture, "White Noise" du New-Yorkais Noah Baumbach, adapté d'un roman de l'écrivain Don DeLillo.



Au total, 23 longs-métrages sont en compétition pour le Lion d'Or, qui sera décerné le 10 septembre.