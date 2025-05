La Malaisie dénonce un "deux poids, deux mesures" sur les "atrocités" à Gaza

La Malaisie a condamné dimanche les "atrocités" commises à Gaza qui témoignent de "l'indifférence et d'une politique de deux poids, deux mesures" à l'égard du peuple palestinien.



"Elles sont le résultat direct de l'érosion du caractère sacré du droit international", a déclaré le ministre des Affaires étrangères malaisien Mohamad Hasan devant ses homologues du bloc d'Asie du Sud-Est (Asean), qui se réunissent lundi en sommet à Kuala Lumpur.



Cette prise de parole survient alors qu'Israël a intensifié à la mi-mai sa campagne aérienne et terrestre dans la bande de Gaza dans le but affiché d'anéantir le Hamas, de prendre le contrôle du territoire palestinien et de libérer les otages israéliens qui y sont retenus.



"Les atrocités commises contre le peuple palestinien témoignent encore de l'indifférence et d'une politique de deux poids, deux mesures", a poursuivi M. Hasan. "L'Asean ne peut rester silencieuse", a martelé le ministre malaisien, dont le pays assure la présidence tournante du bloc régional.



La Malaisie n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. Beaucoup dans le pays soutiennent les Palestiniens.

En février, les ministres des Affaires étrangères de l'Asean avaient déjà exprimé leur "soutien de longue date" aux Palestiniens.



Kuala Lumpur a acheminé plus de 10 millions de dollars de dons et d'aide humanitaire à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023 dans le territoire palestinien.