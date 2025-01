La Liga retire Dani Olmo de l'effectif du FC Barcelone

L'avenir de Dani Olmo, qui ne figurait plus mercredi sur la liste des joueurs du FC Barcelone pouvant évoluer en Liga, est en suspens, le club catalan ne remplissant pas selon les organisateurs les conditions financières pour que le joueur puisse continuer à y participer.



La Liga a également supprimé l'attaquant Pau Victor, recruté comme Dani Olmo par le Barça cet été, de la liste des joueurs inscrits sur son site Internet après que l'organe dirigeant de la compétition a annoncé mardi soir que le club n'avait pas "présenté d'alternative" lui permettant "d'inscrire des joueurs" conformément à son "règlement de contrôle économique".



A l'inverse, le défenseur danois Andreas Christensen, blessé lors de la première partie de la saison, a fait son retour dans l'effectif du Barça disponible pour jouer la Liga.



Les Blaugranas, criblés de dettes, avaient fait signer Olmo jusqu'au 31 décembre 2024 avec 80% du salaire de Christensen, grâce à une exception qui permet aux clubs de remplacer les joueurs absents pendant de longues périodes.



En raison des limites de dépenses fixées par la ligue espagnole de football, Olmo jouait à titre temporaire jusqu'à ce que le Barça résolve ses problèmes financiers.

Sa situation étant en suspens, Olmo peut théoriquement désormais signer avec n'importe quel autre club.

Mais le Barça, qui a déjà épuisé toutes les voies légales pour prolonger son enregistrement jusqu'au 30 juin 2025, a annoncé mardi qu'il avait demandé à la Fédération espagnole de football une nouvelle licence pour lui et Pau Victor.



Selon les médias espagnols, ce subterfuge donnerait au FC Barcelone un précieux délai supplémentaire pour résoudre ses problèmes.



L'éventuel départ libre de l'international espagnol, recruté pour environ 60 millions d'euros, serait un coup dur sportif et financier pour le Barça, actuel troisième de la Liga et deuxième de la phase de poule de la Ligue des champions.

Le joueur de 26 ans a inscrit cinq buts en championnat et un dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.