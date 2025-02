La Lazio repasse devant la Juventus à la 4ème place

La Lazio Rome a délogé la Juventus Turin de la 4e place du Championnat d'Italie à la faveur de sa victoire à Cagliari (2-1) lundi en clôture de la 23e journée.



La Lazio s'est imposée grâce à des buts de Mattia Zaccagni (41e) et Taty Castellanos (64e) et totalise désormais 42 points, soit deux de plus que la Juve, qui s'était emparée provisoirement de la 4e place la veille après son succès face à Empoli (4-1).



La quatrième place, la dernière pour l'instant qualificative pour la Ligue des champions, est également convoitée par la Fiorentina (6e, 39 pts) et Bologne (7e, 37 pts).

De son côté, Cagliari s'est rapproché de la zone dangereuse. Le club sarde est 17e avec un point d'avance sur le premier relégable, Parme (20 pts).