La Journée du document arabe célébrée sous le thème «Les archives arabes: un pont de communication entre les peuples»

La Journée du document arabe a été célébrée, dimanche, par la Ligue arabe sous le thème «Les archives arabes : un pont de communication entre les peuples ».



Organisée en coordination avec la branche régionale arabe du Conseil international des archives (CIA), la célébration de cette journée est une occasion pour "souligner la place du document arabe en tant qu'outil de préservation des droits pan-arabes, et socle authentique sur lequel repose l’identité des nations", indique un communiqué de la Ligue des Etats arabes.



"Aussi, cette célébration revêt-elle une grande importance, en ce sens que les archives arabes occupent une place grandissante dans la vie des nations et des peuples, comme ils constituent un bien vivant sur lequel reposent leur histoire et leur civilisation", souligne le communiqué.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, a relevé que les manuscrits constituent une composante essentielle de l'identité nationale des Etats et une référence majeure et crédible pour la recherche en histoire et sur les civilisations.



M. Aboul Gheit a estimé que la Ligue des États arabes accorde un intérêt particulier à la question des archives, en y apportant le soutien politique et moral nécessaire, rappelant que le Conseil ministériel de la Ligue avait approuvé en 2016, la stratégie arabe unifiée pour restaurer les archives arabes pillées et volées par les pays étrangers et coloniaux, dans la mesure où la Ligue est convaincue de l'importance de l’action collective pour la protection de la mémoire des peuples et du patrimoine humain face aux menaces de destruction, de pillage et de vol.



Il a fait remarquer, dans ce contexte, que les documents palestiniens confirment l’identité d’Al-Qods et de la sainte mosquée Al-Aqsa et réfutent les allégations israéliennes. Ils sont, de même, le témoignage le plus instructif de l’importance des archives documentaires pour prouver les droits historiques des peuples et des générations futures, incarnant un pont de communication entre eux, a-t-il noté.



A cette occasion, des protocoles d’accords ont été signés entre le Secrétariat général de la Ligue des États arabes et certains centres de documentation et d’informations arabes, dont l’Université de Jordanie et le centre d’études stratégiques d’Amman et du Golfe en Jordanie. Un hommage a été également rendu à des personnalités et à des institutions arabes ayant apporté des contributions tangibles à la préservation du patrimoine documentaire arabe.



En marge de la célébration, le comité exécutif sur la stratégie arabe unifiée pour la restauration des archives arabes à l’étranger a tenu sa réunion avec la participation des représentants de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO), du CIA, et du Centre des documents et manuscrits de Jordanie, outre des délégués permanents des pays membres de la Ligue des Etats arabes, des présidents de centres de documentation nationaux arabes et des documentalistes arabes.