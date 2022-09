La J-USFP à l’heure de son IXème Congrès national

ABouznika, la Chabiba ittihadia a rendezvous avec l’histoire. Aujourd’hui (27 septembre 2022), le IXème Congrès national de la J-USFP s’ouvre au Complexe international de la jeunesse et de l'enfance de Bouznika sous le slogan «Dignité, Liberté et Egalité», qui rime avec le référentiel social-démocratie de l‘organisation, et ce, en présence du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, et des représentants de plusieurs organisations de jeunesse de partis socialistes à travers le monde, comme, entre autres, la Jeunesse du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), ainsi que celles du Mouvement Fath, du Parti socialiste albanais, de la France insoumise, du Réseau de la jeunesse des partis socialistes d’Amérique latine et centrale et du MENA, de l’UISY, du Parti socialiste portugais, du Parti socialiste ukrainien. Le menu de la première journée du Congrès de la Chabiba du parti de la Rose sera copieux. Ainsi, l’ouverture des travaux sera marquée principalement par les allocutions du dirigeant de l’USFP, Driss Lachguar, ainsi que par celles du secrétaire général de la Chabiba ittihadia, de la secrétaire générale des Jeunes socialistes européens, du viceprésident de l’UISY, du coordinateur du Réseau de la jeunesse des partis socialistes d’Amérique latine et centrale et du MENA, du représentant du mouvement palestinien Fath, du représentant de la jeunesse du Parti vert allemand et du représentant de Friedrich Ebert. Après quoi, une séance plénière sera tenue pour la présentation et l’approbation des rapports moral et financier, l’élection de la présidence du Congrès, l’approbation du règlement du Congrès et le communiqué final, ainsi que la présentation générale des projets de documents préparés par les commissions thématiques issues de la Commission préparatoire du 9ème Congrès. Parallèlement à cette séance plénière, la commission des relations extérieures organise une conférence internationale sur l’affaire du Sahara marocain en présence des délégations étrangères. Cela dénote l’importance capitale qu’accorde la Jeunesse de l’USFP à la cause nationale. «La Chabiba ittihadia est la seule organisation de jeunesse d’un parti politique marocain à faire face au Polisario au sein des instances et organisations internationales de jeunesse», avait rappelé Ayoub El Hachimi, membre du Bureau national de la Chabiba ittihadia lors de la réunion extraordinaire du Conseil national tenue récemment au siège central du parti à Rabat. Il y a lieu de rappeler que la première journée du Congrès sera également marquée par les travaux des commissions qui débattront des projets des documents d’orientation, d’organisation, des médias, de l’action associative et du secteur estudiantin. Le projet de document d’orientation souligne que le IXe Congrès national de la Chabiba ittihadia se tient dans des circonstances qui en font une étape charnière de l'histoire de l'organisation, en tant que cadre politique de la jeunesse, historiquement lié à la lutte pour l'édification d'un Maroc démocratique et moderniste. Depuis sa création en 1976, la Jeunesse de l’USFP s’est toujours appuyée, pour définir son horizon de lutte et élaborer ses programmes dans chaque étape organisationnelle, sur une analyse réaliste de la situation politique. Et pour que la Chabiba ittihadia puisse améliorer ses performances et renforcer sa présence sur la scène politique en tant qu’organisation de jeunesse, elle doit comprendre la réalité sociale et politique. Pour cela, le projet de document d’orientation plaide pour le développement des méthodes et des mécanismes de l’action de la Chabiba, car celui qui n’évolue pas disparait. Selon le même document, la Jeunesse ittihadie, en tant qu'expérience politique pionnière dans la scène nationale, est tenue aujourd’hui de trouver des réponses objectives à l'ensemble des défis auxquels elle fait face, afin d'assurer sa continuité en tant que concept et en tant qu'organisation ayant toujours constitué un mouvement démocratique, progressiste et moderniste. La Commission thématique des médias, de la communication et de l’action associative a élaboré un projet de document dans laquelle elle affirme que les jeunes sont la catégorie principale et active de la société, soulignant que la Jeunesse ittihadie a toujours constitué une pierre angulaire importante pour mobiliser, encadrer et former la jeunesse marocaine. De ce fait, la Chabiba est appelée aujourd'hui plus que jamais à accompagner les mutations rapides de la jeunesse marocaine et à s'ouvrir davantage sur ses préoccupations en renouvelant les méthodes d'organisation, de communication et de travail pour être au diapason des évolutions imposées par la révolution technologique. En outre, la Jeunesse ittihadie est appelée également à s'affranchir des démarches et des méthodes de travail et de communication classiques, et à penser de nouveaux mécanismes de communication qui soient en phase avec la réalité d'aujourd'hui et des mutations technologiques. Par ailleurs, le projet de document organisationnel a mis en avant que la Chabiba ittihadia a toujours été un espace d'encadrement et de socialisation de la jeunesse marocaine et une pépinière pour la formation des cadres, soulignant que la Jeunesse de l’USFP doit continuer à jouer ses rôles en mettant en place des programmes de formation continue et d’encadrement et l’organisation d'ateliers, de forums, de séminaires et de réunions.