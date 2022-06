La HACA prend part à la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre

La Haute autorité de la communication audiovisuelle participe à la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se tient sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 02 au 12 juin courant à Rabat.



Le stand mis en place à cette occasion est dédié principalement à la vulgarisation de la notion de régulation des programmes audiovisuels, à la présentation des principales missions de l’instance ainsi qu’à l’éducation aux médias et à la communication.



Plusieurs groupes scolaires seront, en effet accueillis dans le stand de la HACA à la faveur d’ateliers d’éducation aux médias encadrés et animés par les cadres de l’instance de régulation. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ces ateliers en rapport avec la mission de la HACA en matière de garantie du respect des contenus audiovisuels des principes de droits humains et des valeurs démocratiques.



Le jeune public sera ainsi sensibilisé aux questions de la désinformation, du discours de haine et de la diversité culturelle et linguistique. Un cycle d’ateliers spécifiquement dédiés à la sensibilisation des enfants et adolescents aux stéréotypes de genre dans les médias et l’égalité hommes-femmes sera organisé tout au long de la durée du SIEL au titre de l’engagement de la HACA pour la mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Marrakech pour la lutte contre les violences faites aux femmes .