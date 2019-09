La Fondation Mohammed VI dévoile ses nouveautés

Lors d’un point de presse organisé jeudi après-midi en son siège, la Fondation Mohammed VI, par la voie de son président, Youssef El Bakkali, a annoncé plusieurs nouveautés tout en exposant son bilan. Logement, bourses, préscolaire et santé, tout y est passé. A commencer par le nouveau programme "Imtilak" qui s’étalera sur les dix prochaines années. Ce programme prend le relai de FOGALIF (2003-2019), lequel a permis d’accorder des aides d'un montant global de 29 milliards de DH, au profit de 105.000 bénéficiaires. S’agissant d’Imtilak (2019-2028), il prévoit lui aussi d’aider 100.000 adhérents à acquérir un logement à titre principal. Pour y parvenir, des mécanismes d’appui financier seront mis en place. 221 demandes ont d’ores et déjà été approuvées.

Concernant le volet éducation et formation, le soutien au préscolaire a été particulièrement mis en avant. En effet, si le bilan dévoilé fait état de la construction de 18 écoles dans plusieurs villes du Royaume, et ce depuis 2008, pour un total de 22.800 bénéficiaires, la Fondation Mohammed VI ambitionne d’atteindre le nombre de 82 établissements d’enseignement préscolaire, d’ici à 2028. En sus, un nouveau mécanisme a été mis en place à partir de cette année au profit des enfants des adhérents. Celui-ci se présente sous la forme d’une bourse annuelle de 2000 DH, destinée à chaque enfant inscrit à la première ou à la deuxième année de ce cycle. Les prévisions les plus optimistes parlent de 28.000 bénéficiaires annuellement. Au jour d’aujourd’hui, 3.000 demandes ont été reçues par la Fondation. A noter que la mise en place de cette bourse s'inscrit dans le plan d'action de la Fondation pour la décennie 2018-2028 et le programme national de généralisation de l'enseignement préscolaire. Une convention de partenariat avait d’ailleurs été conclue dans ce cadre avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Pour ce qui est de la santé, le président de la Fondation Mohammed VI a dévoilé les contours de plusieurs projets en cours de réalisation, comme la mise en place de centres de santé au profit de la famille de l'éducation. Il a été procédé à la mobilisation du foncier devant servir à la création de ces centres en attendant l'amendement de la loi pour inscrire la prestation liée aux soins de santé parmi les missions de la Fondation. Une étude de faisabilité est justement en cours. Elle porterait sur les maladies qui touchent le plus le corps enseignant ainsi que sur la carte des prestations médicales. Sans oublier la définition des besoins des adhérents en termes de services de santé à l'horizon 2030.

Par ailleurs, le bilan exposé par la Fondation depuis l’année 2004 met en lumière l'application de l’assurance maladie complémentaire au titre des dépenses des soins de santé pour les maladies graves et chroniques, ainsi que les prises en charge médicales et chirurgicales. Youssef El Bakkali a rappelé par la même occasion que depuis l’été 2018, la Fondation s’est aussi focalisée sur l'amélioration du service des secours et du transport médical. Un fond d'assistance médicale a également été créé.

Enfin, le président de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation a rappelé qu’au titre de l'année 2018, 3.164 enfants des enseignants lauréats du baccalauréat ont profité de la bourse d'études universitaires "Istihkak", tout en espérant que cette tendance haussière continue, car elle est gage d’excellence. Pour ceux qui ont déjà la nostalgie des vacances, réjouissez-vous, puisque la fondation a annoncé que dès la prochaine période estivale, les adhérents de la fondation profiteront d’une offre réhaussée qualitativement et surtout quantitativement avec l’ouverture de complexes touristiques à El Jadida et Martyl, entre autres.