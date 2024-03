La Fondation Mohammed V pour la Solidarité poursuit son implication efficace et globale dans le domaine médical, au profit de la population d'Amizmiz

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité poursuit son implication médicale efficace et globale au profit de la population de la commune territoriale d'Amizmiz, ainsi que des autres communes relevant des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.



Dans ce contexte, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a organisé, vendredi au Centre d’Amizmiz (province d'Al Haouz), une large campagne de chirurgie de la cataracte pour les cas diagnostiqués grâce à l’action des Unités Médicales Mobiles Connectées (UMMC) de ladite Fondation.



Afin de répondre aux attentes médicales de la population, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a mobilisé d'importants moyens logistiques pour assurer le bon déroulement de la campagne et offrir des conditions appropriées de prise en charge médicale des patients diagnostiqués, outre la mise à disposition d'espaces dédiés pour préparer les patients avant la chirurgie (cardiogramme et mesure de la tension artérielle).



De même, quatre unités mobiles ont été également mises à disposition, dont deux unités de chirurgie oculaire (4 salles d'opération) fournies par l'Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS), outre des moyens techniques et humains pour les Unités Médicales Mobiles Connectées.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice de la Communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh, a souligné que cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre des efforts de soutien aux populations des zones touchées par le séisme d'Al Haouz, notamment les douars relevant des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.



Mme Dardikh a ajouté que cette initiative médicale relative à la chirurgie de la cataracte vient renforcer l'offre de prestation qui est assurée par les Unités Médicales Mobiles Connectées de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, précisant que ces unités opèrent dans le cadre d'un programme opérationnel depuis novembre 2023, visant à faciliter l'accès des populations des zones rurales éloignées à une prestation de soins généraliste, en plus de l'accompagnement médical spécialisé à travers le service de télémédecine.



Cette campagne de la cataracte, qui s'inscrit dans le cadre du volet chirurgical des interventions sanitaires et médicales de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, intervient suite aux cas qui ont fait l'objet d'un suivi sanitaire et d'un diagnostic minutieux, à travers les activités des Unités Médicales Mobiles Connectées de la Fondation qui opèrent au niveau des provinces de Chichaoua et d'Al Haouz.



Dans une déclaration similaire, Abdallah Omar Moussa, responsable du Pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a souligné que cette campagne intervient après le diagnostic des patients au cours des derniers mois et le suivi de leurs états grâce aux prestations de santé prodiguées par des Unités Médicales Mobiles tout au long de la semaine au niveau d'Amizmiz.



Dans ce sillage, il a fait savoir que la Fondation propose des prestations médicales intégrées et de haute qualité dans ces Unités, d’autant plus que les patients sont examinés par un médecin généraliste opérant dans l'Unité, et si le cas nécessite un diagnostic spécialisé, il sera effectué à partir de ces Unités Médicales Mobiles Connectées (UMMC) qui assurent un diagnostic précis à distance par des spécialistes mis à la disposition des patients, par la Fondation. Et de préciser que les quatre unités qui fournissent leurs services au niveau d'Amizmiz sont considérées comme un Centre de Santé intégré avec toutes les prestations qu'un Centre de santé peut prodiguer dans le monde rural, notant que les patients issus de ces zones et des diverses parties du Royaume bénéficient de consultations médicales générales et spécialisées à travers 50 Unités Médicales Mobiles Connectées.



De leur côté, plusieurs bénéficiaires de cette campagne et des différentes prestations médicales générales et spécialisées, assurées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité tout au long de l'année, à travers des Unités Médicales Mobiles Connectées, ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la Haute Sollicitude, dont le Souverain ne cesse d’entourer la population de ces zones, mettant en relief les grands efforts de la Fondation et de tous ses partenaires, comme en témoignent les multiples initiatives menées dans ce domaine.



Cette initiative solidaire, menée en partenariat avec les autorités locales, la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale et l’Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS), est destinée à la prise en charge chirurgicale des cas de cataracte dépistés dans les Unités Médicales Mobiles Connectées relevant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité opérant dans les provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.



Cette action humanitaire bénéficiera à un total de 300 patients issus des douars relevant de Chichaoua et d’Amizmiz, zones sévèrement touchées par le séisme du 08 septembre dernier.

Une équipe de 34 personnes composée des cadres, des assistantes sociales et des techniciens de la Fondation ainsi que des chirurgiens (10) et personnel paramédical de l’Association sont mobilisés dans le cadre de cette campagne.



La programmation des campagnes chirurgicales adossées au programme des Unités Médicales Mobiles Connectées relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité vise à faciliter l’accès des populations du monde rural aux prestations spécialisées de chirurgie, en complétant l’offre de soins en médecine générale et télé-expertise délivrées par ces unités.