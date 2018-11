La Fondation Attijariwafa bank, partenaire de la 12ème édition de la caravane AMGE

La Fondation Attijariwafa bank renouvelle son soutien à l’Association des Marocains aux grandes écoles dans le cadre du programme de soutien aux classes préparatoires « Grandes Écoles pour tous », à travers le sponsoring de la 12e édition de la caravane AMGE, en tant que partenaire exclusif depuis son lancement.

Cette opération, appuyée par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vise à informer, orienter et fournir des conseils pratiques et concrets relatifs aux modalités d’accès aux grandes écoles, aux élèves de classes préparatoires publiques commerciales et scientifiques qui vont concourir aux grandes Écoles de commerce et d’ingénieurs françaises.

Cette 12e édition de la caravane AMGE a eu lieu du 12 au 16 novembre 2018 et a fait intervenir 5 équipes d’élèves de grandes écoles françaises, membres de l’AMGE, qui ont sillonné 19 villes du Royaume, à la rencontre des élèves, au niveau des différents centres de classes préparatoires publiques marocains, pour présenter les modalités des différents concours d’accès avec les spécificités de chaque école; encourager les étudiants à passer les concours d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce françaises, avec un bon ciblage en termes de préparation et choix des concours; répondre à toutes leurs questions relatives à la préparation des concours, aux démarches administratives, au financement, etc.

Il est à souligner que près de 3000 étudiants de classes préparatoires ont bénéficié de cette édition.

A noter que depuis son lancement, l’opération caravane AMGE a bénéficié à plus de 10000 étudiants de classes préparatoires.

A l’issue de cette opération, un «guide de l’étudiant» sera mis en ligne sur le site de la caravane AMGE ainsi que sur le portail officiel du ministère de l’Education nationale. Ce guide reprend les principales informations relatives aux modalités d’inscription et au déroulement des différents concours.

A travers le soutien et l’accompagnement de la caravane AMGE, dont les retombées ont été prouvées et confortées en termes d’impact au fil des éditions, la Fondation Attijariwafa bank réaffirme ainsi son implication dans le soutien des filières d’excellence et en particulier des classes préparatoires publiques.