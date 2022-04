La Finlande se prépare à sa décision historique sur l'Otan

Impensable il y a encore deux mois avant l'invasion de l'Ukraine, désormais possible et même probable: la Finlande entre cette semaine dans la phase décisive sur son éventuelle candidature à l'Otan, avec un choix final attendu d'ici fin juin.



Un "livre blanc" sur la sécurité du pays doit être publié - vraisemblablement jeudi - par le gouvernement du pays nordique, pour tirer les conséquences du nouveau visage du voisin russe. Commandée début mars, la revue stratégique s'annonce comme le point de départ d'une saisine du Parlement et d'un débat national de plusieurs semaines - au moment où la question se pose aussi dans des termes proches pour la Suède voisine.



"Nous aurons des discussions très prudentes mais nous ne prendrons pas plus de temps que nécessaire", a affirmé vendredi la Première ministre Sanna Marin. "Je pense que nous aurons terminé notre discussion avant fin juin", a dit la jeune dirigeante social-démocrate. "Je pense que la candidature sera transmise à un moment donné en mai", pour permettre une décision lors du sommet de l'Otan prévu à Madrid fin juin, dit à l'AFP l'ancien Premier ministre Alexander Stubb, partisan d'une adhésion. La Finlande a multiplié les consultations ces dernières semaines avec la quasi totalité des 30 membres de l'Otan. Avec son voisin suédois, le pays a obtenu des assurances claires du secrétaire général Jens Stoltenberg que la porte lui était ouverte, et glané de nombreux soutiens, des Etats-Unis à l'Allemagne en passant par la France ou le Royaume-Uni.



Le revirement de l'opinion publique a été spectaculaire: les sondages suggèrent désormais un niveau jamais vu de 60% de Finlandais favorables à l'adhésion - le double d'avant la guerre en Ukraine. La part des personnes hostiles a, elle, chuté à environ 20%. Si tous n'ont pas encore fait connaître leur position, une majorité nette se dessine aussi en faveur de l'Otan parmi les députés au Parlement.



Comme nombre de ses collègues, l'élu du parti du Centre Joonas Kontta considérait que l'alliance était "quelque chose dont nous n'avions pas besoin en ce moment". Mais l'invasion russe "a changé l'Europe sans retour en arrière" et "être membre de l'Otan nous donnerait plus de valeur en matière de sécurité", dit-il à l'AFP.



Les députés opposés se font rares, comme le député de l'Alliance de gauche Markus Mustajarvi, élu du nord du pays, qui considère que rester en dehors des alliances militaires "a apporté de la stabilité à toute l'Europe du Nord".



Quelle réaction de Moscou? Vladimir Poutine, qui avait agité le chiffon rouge de l'élargissement de l'Otan pour justifier l'invasion de l'Ukraine, se retrouve avec une possible nouvelle frontière supplémentaire de 1.340 kilomètres avec l'alliance militaire occidentale. Moscou menace régulièrement Helsinki et Stockholm de "graves conséquences politiques et militaires" en cas d'adhésion, un avertissement répété ces dernières semaines.



Le président finlandais Sauli Niinistö avait reconnu fin mars qu'une candidature à l'Otan pourrait susciter des réactions "impétueuses" de la Russie - des sites internet gouvernementaux ont été visés des cyberattaques vendredi. L'unanimité des membres est requise pour adhérer à l'Otan. Si le soutien de la Turquie semble acquis selon Helsinki, reste un point d'interrogation avec la Hongrie de Viktor Orban. Selon le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto, l'Otan considère qu'il faudrait entre quatre à douze mois pour finaliser une adhésion - la procédure en avait pris 13 pour la Macédoine du Nord, dernière entrée en mars 2020.



Sur le papier, la Finlande (5,5 millions d'habitants) est un candidat de rêve, avec un nombre record de réservistes, reflet d'une vigilance toujours maintenue vis-àvis du voisin russe. "Nous pouvons mobiliser entre 280.000 et 300.000 hommes et femmes en quelques jours", souligne M. Stubb.



Après avoir commandé, fin 2021 64 avions de combat américains F-35, le pays vient d'acter un bond de 40% de son budget militaire d'ici 2026 et sera nettement au-dessus des 2% du PIB recommandés par l'Otan.



Ancien grand duché russe jusqu'à l'indépendance en 1917, la Finlande a été envahie par l'Union soviétique en 1939, dans une "guerre d'Hiver" de trois mois où sa résistance farouche vaut aujourd'hui des parallèles avec la guerre ukrainienne.



Au terme d'une nouvelle guerre dite de "continuation" (1941-1944) contre les Soviétiques, le pays nordique a alors été soumis à une neutralité forcée pendant toute la guerre froide, une "finlandisation" sous l'étroit droit de regard de Moscou. Ce n'est que dans les années 1990 que la Finlande a adhéré à l'UE et est devenue un partenaire de l'Otan.