La Fédération nationale des colonies de vacances lance une campagne de sensibilisation sur le Covid-19

La place Mohammed V à Casablanca a connu, samedi dernier, le lancement d’une campagne de sensibilisation pour faire face à la pandémie du Covid-19. Cette initiative a été lancée par la Fédération nationale des colonies de vacances de la région de Casablanca-Settat en partenariat avec leministère de laCulture, de la Jeunesse et des Sports. Cette campagne de couvrira toutes les provinces et les régions du Royaume à travers l’organisation de plusieurs caravanes de sensibilisation et de distribution de masques et de matériel de stérilisation. La Fédération nationale des colonies de vacances ciblera également les établissements d'enseignement dans le monde rural. Elle envisage, en effet, de les stériliser et de fournir des appareils pour mesurer la température, des tapis de désinfection et des affiches de sensibilisation. La Fédération nationale des colonies de vacances de la région de Casablanca a tout mis en œuvre pour garantir la réussite de cette opération de sensibilisation, y compris des voitures particulières couvertes du slogan de la campagne, des haut-parleurs, des gilets, des masques, des gels hydroalcooliques, des flyers et des affiches, entre autres.