La Fédération nationale de l’industrie hôtelière organise un séminaire sur le thème : “Hygiène et sécurité sanitaire des aliments”

La Fédération nationale de l’industrie hôtelière organise le 19 avril, un séminaire sur le thème : « Hygiène et sécurité sanitaire des aliments »

Initié en partenariat avec le Conseil provincial du tourisme et l'Association régionale de l'industrie hôtelière de Ouarzazate, ce séminaire, qui s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle dynamique de la Fédération nationale de l’industrie Hôtelière, vise à sensibiliser une centaine de professionnels de l’hôtellerie de la région de Ouarzazate, sur les sources des microbes, ainsi que les mécanismes de contamination, notamment dans les services cuisine et restauration.

Selon un communiqué des organisateurs, les interventions d’universitaires et experts, vont mettre le point sur l’hygiène et la sécurité alimentaire en cuisine, les différentes normes en vigueur dans la sécurité sanitaire des aliments ainsi que les dangers dans la restauration et les moyens d’y faire face.

En effet, la connaissance des bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité sanitaire au sein de la chaîne alimentaireconstitue un préalable à toute démarche de maîtrise des risques.

A noter que la FNIH a été créée au début des années 60, et est constituée de douze associations régionales de l’industrie Hôtelière (ARIH) et de huit chaînes hôtelières regroupant plus de 3500 établissements touristiques classés, tous types confondus, situés dans les différentes régions du Royaume.

La FNIH, en veillant sur la défense des intérêts de ses membres et en tant que force de proposition, s’emploie à être un partenaire responsable au diapason des enjeux stratégiques pour le développement durable du secteur.