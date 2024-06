La FST de Tanger offre 8 nouvelles formations en ingénierie

La Faculté des sciences et techniques (FST) de Tanger, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), a annoncé la mise en place de huit nouvelles formations en ingénierie dans les domaines de l'informatique, l'environnement et l'industrie.



Ces nouvelles formations, qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation (PACTE ESRI 2030), visent à répondre à l'évolution que connaît le secteur de l'enseignement supérieur, indique un communiqué de la Faculté.



Il s'agit de formations en "génie biologique", "génie de l'environnement et sciences de la terre", "génie mécanique et systèmes industriels", "génie physique", "mathématiques et science des données", "génie informatique", "génie électrique et systèmes embarqués", et "génie chimique".



La faculté a souligné que ces nouvelles filières viennent enrichir l'offre de formation de l’UAE et des établissements qui en relèvent, et accompagner le développement économique, industriel et des services que connait la région du Nord au cours des deux dernières décennies.



Le domaine des sciences et techniques à l’UAE bénéficie d'une attention particulière, compte tenu de l'orientation générale de l'institution académique, qui veille à adapter et développer son offre de formation et de recherche scientifique, en réponse aux exigences et attentes de l'environnement socio-économique.