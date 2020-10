La FNM et l’ICESCO conviennent de renforcer leur coopération culturelle

La Fondation nationale des musées (FNM) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) ont convenu, jeudi à Rabat, de renforcer leurs liens de partenariat et de coopération dans le domaine culturel.



Cet accord a été conclu lors d’une rencontre du président de la FNM, Mehdi Qotbi avec le Directeur général l’ICESCO, Salim ben Mohammed Al-Malik, qui effectuait une visite au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à l’occasion de la clôture de la Semaine des Musées dans le monde islamique (26 septembre-02 octobre). A cette occasion, M. Al-Malik, qui était à la tête d’une délégation de directeurs de départements au sein de l’Organisation, a affirmé que ses entretiens avec M. Qotbi ont permis de convenir de tisser des partenariats relatifs notamment à la coopération pour la réalisation du projet du Musée Jamaa El Fna à Marrakech, l’organisation à Rabat d’un colloque au profit des conservateurs des Musées des pays islamiques et à la création du Musée “Eugène Delacroix” de porcelaine au siège de l’ICESCO.



Cette coopération, a ajouté M. AlMalik dans une déclaration à la MAP, constituerait un nouveau décollage pour les musées dans les pays islamiques, à même de promouvoir l’identité islamique sous de nouveaux aspects et une nouvelle culture qui s’adresse aux nouvelles générations dans le monde post-Covid-19.



Pour sa part, M. Qotbi s’est félicité de cette visite “significative” du Directeur général de l’ICESCO, qui intervient en clôture d’une Semaine consacrée à la culture islamique et arabe, soulignant que le Maroc constitue désormais un modèle à suivre dans le domaine culturel. Le projet du Musée Jemaa El-Fna à Marrakech est un message fort de soutien à la cité ocre, cœur battant du tourisme marocain, a-t-il affirmé, notant que de cette visite a également permis d’associer l’ICESCO à l’organisation de l’exposition “Delacroix: Retour au Maroc”, que le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain s’apprête à organiser en avril prochain.



La visite du Directeur général de l’ICESCO au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain est une incarnation de la nouvelle vision de l’Organisation qui accorde davantage d’intérêt à la préservation du patrimoine dans les différents États membres.