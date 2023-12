La FMA publie la 7ème édition du "Courrier de l'assurance"

La Fédération marocaine de l’assurance (FMA) a publié la 7ème édition de sa newsletter semestrielle "le Courrier de l’assurance", arborant un nouveau design, en phase avec la nouvelle dénomination et identité de la Fédération.



Ce 7ème numéro, en plus de la présentation des chiffres clés du marché, a été enrichi par les actualités, les réalisations et les avancées majeurs du secteur, indique la FMA dans un communiqué.



Au sommaire de ce numéro, la mobilisation du secteur de l'assurance face au séisme d'Al Haouz, l'annonce des dates et de la thématique de la 10ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance, le lancement du projet de refonte du livre IV du Code des assurances, ainsi que la mise en place d’un projet d'accompagnement pour les membres de la FMA sur la norme IFRS 17.



Cette édition aborde également la participation active de la FMA aux instances majeures de l'assurance mondiale, les chiffres clés du marché marocain de l'assurance au titre du 1er semestre de l'année 2023, un zoom sur les métiers de l'assurance avec une mise en lumière du rôle central du souscripteur et un agenda des prochains rendez-vous majeurs du secteur de l'assurance au Maroc et à l'international.



Le 7ème numéro du "Courrier de l’assurance" est disponible sur le site web de la FMA en langues arabe, française et anglaise.