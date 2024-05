La FIFA approuve un amendement de l’IFAB interdisant le transfert de tout joueur issu d’un pays non membre de l’ONU

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a approuvé, lors de son 74è congrès tenu vendredi à Bangkok, un amendement interdisant le transfert de tout joueur issu d’un pays non membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



Cette décision a été prise à une majorité écrasante de 202 voix contre 4, lors de ce congrès marqué par l’adoption d’une série d’amendements proposés par l'International Football Association Board (IFAB) au sujet des transferts des joueurs.



La Confédération africaine de football (CAF) avait décidé à l'unanimité, lors de sa 43è assemblée générale ordinaire et élective, tenue le 13 mars 2021 à Rabat, de ne reconnaître aucun Etat non membre de l’ONU. Seuls les représentants des pays indépendants et membres de l’ONU sont admis au sein de la CAF.