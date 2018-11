La FDT restructure son union locale d’Essaouira

Sous l’égide du bureau central représenté par Abdessadeck Saaidi, la Fédération démocratique du travail a procédé samedi 17 novembre à la restructuration de son union locale à Essaouira.

Les secteurs de l’enseignement, de la justice, de la santé, de la poste et des grands taxis ont tous été représentés par leurs bureaux respectifs lors de cette opération tant attendue depuis des années.

Pour Abdessadeck Saaidi, plusieurs enjeux ont été à l’ordre du jour : «Il a fallu rétablir les liens de confiance avec la classe ouvrière à travers une communication fiable et régulière. La FDT, forte par sa présence dans la fonction publique où les critères de représentativité et le mode de scrutin sont équitables et fiables, a eu son rôle à jouer dans cette reprise de confiance ».

D’après ce membre du bureau national, la restructuration de l’union locale intervient dans le contexte de préparation du prochain congrès de la FDT. Une commission préparatoire sera ainsi élue prochainement et des rencontres de consultations seront organisées avec les différents intervenants en vue d’élaborer un projet syndical global.

Par la suite, et sur la base de la représentativité de chaque bureau syndical, il a été procédé à la constitution du nouveau bureau de l’union locale d’Essaouira et à la désignation d’Ibrahim Afelouss en tant que secrétaire.