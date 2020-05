La FCMCIS mobilisée pour une reprise de l'économie nationale

La Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services (FCMCIS) se dit pleinement mobilisée pour une reprise de l'économie nationale et pour surmonter la crise due au Covid-19.

Lors de la réunion hebdomadaire du bureau dirigeant de la FCMCIS, tenue vendredi dernier par visioconférence, les présidents des chambres régionales ont confirmé qu'ils sont pleinement mobilisés pour accompagner les membres de leurs chambres respectives et œuvrer avec sérieux et sans relâche afin de proposer des mesures et des solutions qui contribueraient à contenir la situation et ainsi assurer une reprise de l'économie nationale, indique un communiqué de la Fédération.

Les présidents des chambres ont souligné que cette réunion se déroule dans le cadre de la mobilisation générale marquée par l'adhésion des différentes institutions et des forces vives du pays, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, pour faire face à l'épidémie du Coronavirus et assurer le suivi de la situation économique des différentes régions du Royaume pendant cette période difficile, a poursuivi le communiqué.

Lors de cette réunion, rapporte la MAP, les présidents des chambres ont évoqué les contraintes rencontrées par la majorité des secteurs économiques dans cette circonstance singulière, soulignant que le secteur du tourisme et les activités connexes, y compris le transport touristique, les restaurants, les cafés, le secteur de la location de voitures et les agences de voyage, ont besoin de mesures efficaces et effectives pour les soutenir à surmonter cette crise et ainsi assurer un retour progressif à la normale.

Le secteur commercial a, également, été abordé durant la réunion, d'autant plus qu'un grand nombre de commerçants ont été fortement affectés par la fermeture totale ou partielle de leurs commerces, en vertu de l'état d'urgence sanitaire, ce qui les empêchera probablement de couvrir leurs charges et d'honorer leurs obligations financières. Concernant l'essentiel des notes soumises par les différentes chambres régionales à la Fondation, il a été convenu lors de la réunion de l'élaboration d'un mémorandum national, comprenant les différentes propositions et solutions concrètes visant à aider les petites, moyennes et très petites entreprises ainsi que les différents secteurs touchés par les répercussions négatives de cette crise, en vue de le soumettre au Comité de veille économique, a conclu le communiqué.