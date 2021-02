La DGI lance le service en ligne “ e-réclamation ”

La Direction générale des impôts (DGI) a lancé un service en ligne dénommé “e-réclamation “ au profit de ses usagers. A travers une interface intuitive, le téléservice “e-réclamation” permet aux adhérents des services en ligne SIMPL le dépôt et le suivi de leurs réclamations, indique la DGI dans un communiqué.



Par ailleurs, les adhérents des services en ligne SIMPL ont dorénavant la possibilité d’opérer le suivi de leurs réclamations directement via l’application mobile “Daribati”. Téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS), l’application mobile “Daribati” offre divers services tels que la consultation de la situation fiscale (déclarations, versements, remboursements et restitutions, taxes et impôts émis…), le paiement des impôts et taxes, l’achat des timbres fiscaux, le téléchargement d’attestations, etc, note la même source.