La DGI lance le paiement en ligne des droits d'immatriculation des véhicules acquis à l'étranger

La Direction générale des impôts (DGI) a enrichi le bouquet des téléservices SIMPL par une nouvelle fonctionnalité permettant de régler en ligne les droits d'immatriculation des véhicules acquis à l'étranger.



Cette fonctionnalité, accessible via le portail Internet de la DGI "www.tax.gov.ma", vient compléter le module en service relatif aux paiements des droits afférents aux opérations sur les véhicules, indique un communiqué de la Direction qui poursuit sa stratégie de digitalisation et d'amélioration des services offerts aux contribuables.



Les attestations de paiement comportent une référence permettant de s'assurer de leur authenticité et de la sincérité des informations qui y figurent à l'aide du service disponible sur le portail de la DGI, précise la même source.