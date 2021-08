La Chine a le karaoké dans le viseur

Personnage très apprécié des fans de la saga Star Wars, Ahsoka Tano est apparue (en prises de vues réelles) dans le chapitre 13 de The Mandalorian, diffusé le 27 novembre 2020 sur Disney+ ! Surprise attendue, mais surprise quand même pour toutes celles et ceux qui ont vu et apprécié la série animée Star Wars : The Clone Wars, dans laquelle la jeune Jedi fait ses premiers pas.



Disney et LucasFilm ont alors eu la bonne idée d'introduire l'héroïne dans The Mandalorian, et ce en version live action. L'actrice Rosario Dawson lui prête ses traits et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a fait mouche!



C'est pourquoi Ahsoka aura bel et bien sa propre série spin-of... comme les studios américains l'ont annoncé.