La Chabiba Ittihadia salue la performance de l’équipe nationale au Mondial

Le bureau national de la Chabiba ittihadia a salué la belle prestation de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde Qatar 2022.



Lors d’une réunion tenue jeudi dernier au siège central de l’USFP à Rabat, la Chabiba ittihadia a considéré cette prestation comme l'aboutissement du consensus national après avoir fait confiance à un jeune cadre national qui a su réaliser le rêve d'une nation et d’un peuple.



Elle a réitéré sa position constante en faveur de la défense de la démocratie et des libertés à travers le monde et dans la région du Moyen-Orient particulièrement en Iran et en Turquie.



A cet égard, la Chabiba ittihadia a dénoncé la politique répressive menée par le gouvernement iranien contre les manifestants, en particulier les jeunes, dont deux ont été exécutés en un temps record tandis que d’autres ont été condamnés à de lourdes peines après des procès fictifs, appelant à l'arrêt des exécutions, au respect du droit à un procès équitable et du droit de manifester pacifiquement.



La Chabiba de l’USFP s’est également solidarisée avec Ekrem İmamoğlu, maire élu d’Istanbul et membre du Parti républicain du peuple (CHP) qui a été condamné la semaine passée par un tribunal turc à deux ans, sept mois et 15 jours de prison avec interdiction d'exercer des fonctions politiques, tout en qualifiant cette condamnation de « tentative désespérée pour contourner le processus démocratique que nous considérons comme un modèle dans la région ».



« La Chabiba ittihadia considère en même temps que l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire pour barrer la route au choix populaire exprimé lors des élections ne sert en rien les intérêts du peuple turc, mais au contraire le ramène aux années de répression que nous croyions révolues », lit-on dans un communiqué de presse rendu public à l’issue de cette réunion.



A préciser que le secrétaire général de la Chabiba ittihadia a présenté lors de cette réunion le programme d’action et diagnostiqué la situation organisationnelle au niveau des régions, des provinces et des sections de la Chabiba.



En outre, les coordonnateurs des commissions ont présenté la stratégie d’action au niveau des relations extérieures, des médias, des filles, des secteurs sociaux et des jeunes conseillers.



Après un débat sérieux et constructif, les membres de la Chabiba ittihadia ont adopté comme mot d'ordre une jeunesse citoyenne renouvelée à même d’œuvrer à la réalisation de son contenu tout au long du mandat de l’actuel bureau national, en s'appuyant sur les diverses instances provinciales et régionales de la Chabiba.



Elle a également appelé à la tenue de réunions provinciales sous la houlette des membres du bureau national en charge des régions afin d'ouvrir un dialogue avec les militantes et militants de la Chabiba en vue de mettre en œuvre le programme d’action et de préparer les prochains congrès provinciaux.



Tenant compte des problèmes qui ont accompagné la rentrée universitaire dans diveres universités et cités universitaires, le bureau national a appelé toutes les instances du parti de la Rose et de la Chabiba à tenir des réunions avec tous les étudiants pour fonder une organisation étudiante forte à même de défendre l'université marocaine.



Par ailleurs, la Chabiba a exhorté ses instances à travers le Royaume à commémorer le 47e anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun survenu le 18 décembre 1975.



Mourad Tabet