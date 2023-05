La CMR primée par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) vient d'être récompensée par l’Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), en recevant quatre certificats internationaux, lors du Forum régional de la sécurité sociale pour l’Afrique, qui se tient à Abidjan.



Dans un communiqué, la CMR précise avoir reçu quatre certificats internationaux, notamment le certificat d’excellence en matière de bonne gouvernance après la mise en œuvre réussie de la nouvelle version des lignes directrices de l'Association dans ce domaine et le certificat de mérite avec mention spéciale pour la mise en place d’un Open lab, espace collaboratif d’innovation.



Il s’agit également du certificat de mérite pour l’émission "Comprenons la retraite", un concept pour vulgariser les notions et la terminologie juridiques et techniques liées aux droits et obligations des usagers, et d’une attestation de bonne pratique pour la mise en place d’un espace libre-service au profit des usagers, fait savoir la même source.



Ces certificats témoignent d’une reconnaissance internationale de la dynamique d’excellence dans laquelle s’inscrit la CMR pour consolider les principes de la bonne gouvernance, la transparence, l’innovation et l’amélioration de la qualité des services qu’elle offre au citoyen, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.



L’AISS est une organisation internationale créée en 1927 à l’intention des institutions, ministères et agences publiques qui œuvrent dans le domaine de la sécurité sociale. Ses principales missions consistent à promouvoir la coopération entre les organisations de sécurité sociale des pays membres, favoriser l'échange de leurs expériences ainsi que l'étude des problématiques communes.