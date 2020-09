La CGEM révèle ses propositions pour le PLF-2021

L’ emprunt obligataire sur le marché financier international (MFI) de 1 milliard d’euros (Md€), émis récemment par le Maroc, est “réfléchi” et “raisonnable”, permettant à la fois de rééquilibrer le budget de l’Etat à un niveau admissible et de soutenir les réserves en devises, a souligné l’analyste économique Mehdi El Fakir. Cet emprunt est à un niveau “résilient”, ce qui reflète la confiance dont jouit le Maroc sur le plan international par rapport à sa solvabilité, a relevé M. El Fakir dans une déclaration à la MAP. S’agissant des taux de rendement de cet emprunt, l’analyste les a qualifiés d’”exemplaires” dans un sens où ils ne sont pas impactés par une prime de risque qui pourrait refléter éventuellement un doute par rapport à la solvabilité du Maroc. Et de poursuivre que la valeur ajoutée de cette émission réside dans son maintien des conditions “propices” pour que l’Etat puisse “jouer son rôle de soutien à la croissance”, mais “surtout de maintenir les ingrédients d’une relance”, notamment la confiance que les investisseurs ont sur la robustesse de l’économie nationale, rapporte la MAP. “Il s’agit d’un arbitrage et pas d’un choix délibéré, car les conditions étaient normales et à un niveau résilient, eu égard aux impératifs et du caractère singulier du contexte”, a expliqué M. El Fakir. Jeudi, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration a annoncé que le Maroc a émis avec succès un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d’euros (Md€) en deux tranches de 500 millions d’euros (M€) chacune. La 1ère tranche d’une maturité de 5 ans et demi est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%, alors que la seconde tranche d’une maturité de 10 ans est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%.