La CGEM publie un guide sur la “Cybersécurité en entreprise”

Le Centre régional d’investissement (CRI) et la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de la région de Marrakech-Safi, ont mis en place une nouvelle structure d’accueil et d’orientation afin de contrôler efficacement le flux des visites et garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des nouvelles directives pour assurer la santé et la sécurité des employés et des visiteurs, indique un communiqué conjoint du CRI et de la CCIS. Ces espaces, en structure légère et provisoire, comprennent une guérite à l’entrée du site exerçant un premier filtre pour enregistrer les visiteurs, prendre leur température, mettre à leur disposition les désinfectants, s’assurer de leur port du masque de protection et les orienter vers une plateforme d’accueil dédiée. Il s’agit également d’une plateforme d’accueil et d’orientation des visiteurs, leur permettant, d’une part, d’avoir un accès rapide et sécurisé aux informations recherchées, et d’autre part la mise en relation avec les différents services concernés et sur rendez-vous, précise la même source. “Au-delà de ces nouvelles dispositions, le CRI a mis en place une plateforme digitalisée permettant à l’investisseur souhaitant créer son entreprise ou déposer un projet d’investissement d’entamer les demandes et procédures préliminaires à distance, évitant tout déplacement ou contact.