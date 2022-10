La CDG Capital et la CDC-Côte d’Ivoire signent une convention de coopération

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI), Lassina Fofana, et l’administrateur, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) Capital du Maroc, Hamid Tawfiki, ont signé, mardi à Abidjan, une convention de coopération.



La convention porte sur la mise en place d’une filiale de la CDC-CI chargée de la gestion de la Facilité d’investissement à long terme (FILT), dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET).



La signature de ce partenariat spécifique en marge du sommet «Finance en commun» qui se tient à Abidjan, s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération établie en février dernier entre la CDC-CI et le Groupe CDG Maroc qui avait entériné la volonté des deux caisses d’intensifier, de diversifier et de consolider leur collaboration dans plusieurs domaines.



Ainsi, la CDC-CI a sollicité la CDG Capital, filiale du Groupe CDG Maroc spécialisée en ingénierie financière et en conseil en investissement pour l’accompagner dans la mise en œuvre de la FILT.



L’appui de la CDG Capital à la CDC-CI dans le cadre de cette convention portera sur la structuration juridique et organisationnelle de la FILT, la préparation des différents termes de référence en liaison avec le PCCET et l’accompagnement opérationnel dans la mise en œuvre de la FILT.



Le DG de la CDC-CI et son homologue de la CDG Capital se sont réjouis de cette signature et se sont engagés à travailler en synergie pour la mise en œuvre réussie de cette convention.