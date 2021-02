La Bourse de Casablanca dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la dernière semaine du mois de janvier 2021 (25-29) en territoire positif, son indice principal le Masi gagnant 0,57% à 11.630,01 points. Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 0,62% à 951,94 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,60% à 9.479,93 points. Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +3,04%, +2,94% et +3,16%, rapporte la MAP. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,94% à 10.661,55 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,52% à 9.996,77 points. Cette tendance haussière est également confirmée par l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” qui a grimpé de 0,62% à 892,83 points. Sur le plan sectoriel, 7 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, les secteurs “Transport” (-1,21%), “Sylviculture et papier” (-1,21%) et “Sociétés de placement immobilier” (-1,09%) ayant enregistré les plus forts replis. Du côté des gagnants, le secteur “Chimie” (+6,26%) a réalisé la meilleure performance de la semaine, devançant celui de la “Participation et promotion immobilières” (+5,83%). Dans la foulée, le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 547,74 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 601,08 milliards de dirhams (MMDH). S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par IB Maroc.com (+12,28%), Fenie Brossette (+11,43%) et CDM (+8,14%). En revanche, Ennakl, Jet Contractors, et Colorado ont accusé les plus forts replis avec respectivement -4,05%, -3,24% et - 2,98%. Avec un volume transactionnel de plus de 69,14 MDH, Itissalat Al-Maghrib a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 13,30% des transactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 61,47 MDH (11,83%) et Managem avec 42,53 MDH (8,18%).