La Bourse de Casablanca clôture mai en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de mai 2019 en baisse, contrairement au mois d'avril bouclé en bonne mine, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 1,72% et 1,65% respectivement.

Au terme des 22 séances de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 10.999,88 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 8.941,19 points.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées respectivement à -3,21% et -3,16%, rapporte la MAP.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 2,05% à 9.845,23 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 1,90% à 9.460,67 points.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" s'est déprécié, quant à lui, de 2,89% à 863,53 points.

Sur le plan sectoriel, 13 compartiments n'ont pas pu échapper au trend baissier de cette période, avec des baisses allant de -0,57% pour "Ingénieries et biens d'équipement industriels" et -0,90% pour "Sociétés de financement et autres activités financières" à -7,34% et -8,48% pour "Télécommunications" et "Participation et promotion immobilières".

En revanche, quelques secteurs ont inversé cette tendance baissière, à l'instar de "Chimie" et "Equipements électroniques et électriques", ayant enregistré des gains notables de l'ordre de 17,81% et 14,58% ainsi que celui de "l'industrie pharmaceutique" qui s'est hissé, quant à lui, de 5,25%.

Aux valeurs individuelles, Centrale Danone a vu son titre chuter de 30,88%, le plus fort repli du mois de mai, suivie de Stroc Industrie (-17,39%) et M2M Group (-17,04%).

Les valeurs bancaires n'ont pas été épargnées par ce mouvement baissier. CDM, BMCE Bank et BMCI ont lâché respectivement 11,63%, 5,32% et 5,26%, tandis que BCP a réussi à réaliser une légère hausse de 0,19%.

En revanche, la plus forte hausse profitait à l'industriel SNEP, filiale de Ynna Holding, dont l'action s'est envolée de 19,31%, suivi de Nexans Maroc (+14,58%) et Saham Assurance (+11,64%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s'est chiffrée en mai à plus de 559,61 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s'est établi à près de 2,08 MMDH.

Pour leur part, les valeurs Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, Lafargeholcim Maroc et Label Vie ont été les plus actives du mois avec des parts respectives de 22,98%, 21,71%, 14,06% et 7,81%.