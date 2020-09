La Bourse de Casablanca clôture le mois d'août en baisse

Après trois mois de hausse consécutifs, la Bourse de Casablanca a achevé le mois d'août 2020 en baisse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant respectivement 0,91% et 0,88%.



Au terme des 18 séances de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a cumulé 10.134,8 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est chiffré à 8.237,14 points.



Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -16,74% et -16,96% respectivement.



S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont cédé 0,37% à 9.038,45 points et 0,65% à 8.720,80 points, respectivement, soit des variations de -16,6% et -17% depuis le début de l'année, rapporte la MAP.



L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", s'est, quant à lui, replié de 1,27% à 766,87 points.



Côté secteurs, l'indice "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (+57,24%) a réalisé la meilleure performance mensuelle, porté notamment par l'envolée de l'opérateur dans les métiers de la chaudronnerie lourde et la construction métallique Delattre Levivier Maroc (+101,93% à 46,06 DH). Stroc Industrie a pris, pour sa part, 10,02% à 14,27 DH.



Le secteur des "Mines" a avancé, quant à lui, 6,99%, boosté par la société Métallurgique d'Imiter (+8,74%), Managem (+8,06%) et Minière Touissit (+4,79%).



A la hausse également, le secteur des "Matériels, logiciels & services informatiques" a affiché un gain de 4,47%, les hausses de IB Maroc.com (+8,87%), HPS (+8,51%), Involys (+2,44%) et S2M (+0,28%) ayant compensé les pertes accusées par Microdata (-4,86%), M2M Group (-1,77%) et Disway (-0,37%).



Parmi les hausses de ce mois figurent également les secteurs "Sociétés de portefeuilles-holdings" (+3,63%), "Sociétés de placement immobilier" (+1,85%), "Industrie pharmaceutique" et "Agroalimentaire/production" (+1,75% chacun).



A l'opposé, l'indice "Loisirs et hôtels", l'un des secteurs les plus impactés par la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), poursuit sa dégringolade, accusant une baisse de 15,96% (50,59% depuis le début de l'année).



Le secteur immobilier a perdu, quant à lui, 11,34%, affaibli par son trio Alliances (-21,13%), Résidences Dar Saada (-11,56%) et Douja Prom Addoha (-8,26%).

La capitalisation boursière s'est chiffrée en août à près de 524,67 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est établi à plus de 1,09 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par Delattre Levivier Maroc (+101,93%), Stokvis Nord Afrique (10,02%), IB Maroc.com (8,87%), SMI (+8,74%) et HPS (+8,51%).

A la baisse, Alliances, Risma, Salafin et Résidence Dar Saada ont cédé respectivement -21,13%, -15,96%, -13,98% et -11,56%.



Pour leur part, les valeurs Attijariwafa Bank, Cosumar, Itissalat Al-Maghrib, Managem et Label Vie ont été les plus actives du mois, avec des parts respectives de 18,9%, 13,3%, 10,91%, 8,25% et 8,14%.