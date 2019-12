La Bourse de Casablanca boucle la semaine en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex, s'adjugeant chacun 0,70%. A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a engrangé 12.165,65 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a totalisé 9.921,42 points. Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,04% à 10.935,38 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,70% à 10.471,55 points. L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a pris, quant à lui, 0,43% à 942,11 points. La cote a profité notamment des hausses affichées parlessecteurs "Participation et promotion immobilières" (+3,90%), "Electricité" (+2,70%) et "Assurances" (+1,84%). En revanche, le secteur "loisirs et hôtels" a accusé la plus forte baisse sectorielle de la journée (-4,87%), suivi de "Chimie" (-0,17%) et "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (-0,12%). Dansla foulée, le volume global des échanges de titres a avoisiné les 590,23 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière a atteint plus de 625,43 milliards de dirhams (MMDH), dominée par Itissalat Al-Maghrib (135,38 MMDH), Attijariwafa Bank (103,37 MMDH) et BCP (55,41 MMDH). Les plus fortes hausses ont été réalisées par Total Maroc (+6,85% à 1.201 DH), Douja Prom Addoha (+6,48% à 11,50 DH), CDM (+4,17% à 500 DH), Eqdom (+3,70% à 1.400 DH) et Atlanta (+2,93% à 70 DH). Les plus fortes baisses ont été accusées par Risma (-4,87% à 164,05 DH), SMI (-1,32% à 75 DH), Afriquia Gaz (-1,25% à 3.950 DH), Res Dar Saada (-0,85% à 59,60 DH) et M2M Group (-0,79% à 625 DH).