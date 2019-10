La Bourse de Casablanca affiche une performance hebdomadaire en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 07 au 11 octobre 2019 en baisse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, cédant respectivement 0,73% et 0,69%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 11.362,98 points, revenant ainsi à son niveau du début de l'année, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a reculé à 9.255,06 points (+0,24% en YTD). Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,86% à 10.012,34 points et le FTSE Morocco All-Liquid a chuté de 0,56% à 9.803,07 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a cédé 0,91% à 894,40 points, rapporte la MAP.

Sur le plan sectoriel, 18 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont clôturé la semaine dans le rouge, signant des baisses allant de -5,26% pour le secteur des "Services aux collectivités" à 0,30% pour les "Matériels, logiciels et services informatiques".

A la hausse, l'indice sectoriel "Assurances" a empoché 2,10%, le secteur des "Distributeurs" a gagné 2%, "Electricité" 1,14%, "Services de transport" 0,42% et celui des "Equipements électroniques et électriques" a pris 0,38%.

La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 584,57 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s'est élevé à près de 474,28 millions de dirhams (MDH).

Quant aux valeurs individuelles, la plus forte hausse de la semaine a été signée par Cartier Saada (9,80% à 33,50 DH), suivi par Timar (8,58% à 179,75 DH), Involys (7,55% à 136,8 DH), Wafa Assurance (5,85% à 3.779 DH) et CIH (5,25% à 278,90 DH).

En revanche, Dari Couspate (-11,61% à 4.401 DH), IB Maroc.com (-11% à 25,01 DH), Fenie Brossette (-9,13% à 55,25 DH), Afriquia Gaz (-6,4% à 3.650 DH) et S.M Monétique (-6,22% à 211 DH) ont accusé les plus fortes baisses de la semaine.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib (36,38%), BMCE Bank (11,05%), Lesieur Cristal (5,92 %), Attijariwafa Bank (5,80%) et Sodep-Marsa Maroc (5,23%).