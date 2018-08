La Bourse de Casablanca achève la semaine dans le rouge

En dépit de quelques incursions dans le vert, la Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi dans le rouge, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs "Pétrole et gaz" et de quelques valeurs du compartiment "Assurances".

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a ainsi perdu 0,61% à 11.702,66 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cédé 0,63% à 9.517,70 points, rapporte la MAP.

Pour leur part, les indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 et FTSE Morocco All-Liquid ont abandonné respectivement 0,47% à 10.600,15 points et 0,42% à 10.010,05.

En effet, ce mouvement baissier trouve son origine dans le repli de 11 compartiments, particulièrement celui du "Pétrole et gaz" qui a perdu 1,52% à cause du repli de ses deux titres Total Maroc (-3,47%) et Afriquia Gaz (+0,17%), ainsi que celui du secteur des "Assurances" (-4,45%).

En revanche, huit compartiments ont terminé sur des gains allant de 1,58% pour "Participation & Promotion immobilière" à 0,02% pour "Transport".

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a avoisiné les 66,7 millions de dirhams (MDH), réalisé en grande partie sur le marché central et dominé par Taqa Morocco (21,77 MDH), Attijariwafa Bank (17,76 MDH) et Total Maroc (6,87 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 595,67 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Res Dar Saada (+7,02% à 122 DH), Colorado (+4,24% à 73,49 DH), Oulmes (+4% à 1.300 DH), Atlanta (+3,92% à 71,93 DH) et S2M (+3,25% à 270 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Nexans Maroc (-8% à 115 DH), Wafa Assurance (-6,54% à 4290 DH), Stroc Industry (-6,06% à 26,67 DH), Dari Couspate (-5,96% à 5093 DH) et Involys (-4,49 % à 121,30 DH).