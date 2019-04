La Banque populaire lance sa nouvelle offre #Live dédiée aux jeunes

La Banque populaire a annoncé, jeudi à Casablanca, le lancement de sa nouvelle offre #Live dédiée aux jeunes.

Cette offre, qui prend la forme d'une carte bancaire visa valable au Maroc et à l'étranger, se veut une opportunité pour les jeunes de bénéficier pleinement des meilleurs plans répondant au mieux à leurs besoins et attentes spécifiques.

"Aujourd'hui nous sommes très heureux de lancer une nouvelle offre destinée aux jeunes âgés de 18 à 25 ans", a déclaré à la presse Hassan Debbagh, en charge de la banque des particuliers des professionnels au niveau de la Banque centrale populaire (BCP).

Cette nouvelle offre baptisée #Live s'est inspirée de l'état d'esprit de "la nouvelle génération qui est très connectée, dynamique et qui veut vivre pleinement son présent", a-t-il ajouté faisant savoir que cette offre a été conçue de manière à réponde aux besoins des jeunes ciblés à travers une expérience riche et divertissante, rapporte la MAP.

Cette offre veillera à apporter un accompagnement aux jeunes "aussi bien au cours de leur phase estudiantine que durant leur phase d'entrée dans la vie active", a ajouté M. Debbagh.

La nouvelle offre présente des avantages bancaires divers, notamment des virements illimités gratuitement, une assurance "individuelle accidents" couvrant la période de stage et les accidents de la vie, un crédit étudiant "Avenir Plus" avec un taux avantageux et un crédit à la consommation spécialement étudié pour le bénéficiaire.

S'agissant des avantages extra-bancaires proposés par la nouvelle offre, cette dernière donne la possibilité à la nouvelle génération de bénéficier de stages offerts exclusivement aux clients #Live au sein de la BP ou de NRJ Maroc, des séances de coaching et d'initiation au monde bancaire ainsi que des master class pour développer le potentiel des jeunes.