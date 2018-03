La BMCI réalise de bonnes performances financières

La filiale marocaine du Groupe BNP Paribas, la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) a annoncé, récemment à Casablanca, avoir réalisé de bonnes performances financières au titre de l'année 2017.

Les résultats enregistrés par la Banque au titre de l’année écoulée ont été qualifiés de «bons» malgré une conjoncture économique difficile, par le président du Directoire, Laurent Dupuch, qui animait, avec Rachid Marrakchi, directeur général de la Banque, et Idriss Bensmail, directeur du Corporate Banking, une conférence de presse dédiée à la présentation de ces résultats.

Ainsi, rapporte la MAP, le Groupe BMCI affiche au 31 décembre 2017 une hausse de 26,6% du résultat net consolidé part du Groupe, atteignant 547 millions de dirhams.

Le coût du risque consolidé a, quant à lui, diminué de 10,3% à fin décembre dernier pour s’établir à 524 millions de dirhams, reflétant, selon M. Dupuch, « les efforts de maîtrise et d’anticipation des risques ». Le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux s’établit à 79%.

Le chiffre d’affaires de la Banque, qui se traduit par le produit net bancaire consolidé, a atteint les 3,02 milliards de dirhams en 2017, en légère baisse de 1,3%, par rapport à décembre 2016. « Hors l’effet exceptionnel en 2016 de la démutualisation de la Bourse de Casablanca, le produit net bancaire consolidé est quasi-stable à -0,2%. La marge d’intérêt consolidée affiche une baisse de -2,5%, due à un effet de taux défavorable », a-t-on expliqué, ajoutant que « par ailleurs, une progression a été enregistrée au niveau de la marge sur commissions consolidée (+2,8%) et au niveau du résultat des opérations de marché (+11,1% ».

En conséquence, le RBE, (le résultat brut d’exploitation), consolidé de 1,4MMDH s’est aussi déprécié de 2,4 % par rapport à décembre 2016, d’autant que les frais de gestion de la Banque demeurent maîtrisés et s’élèvent à 1,586 milliard de dirhams. Le coefficient d’exploitation consolidé s’établit, quant à lui, à 52,6% à fin décembre 2017.

En ce qui concerne les crédits, au cœur de l’activité de la Banque, les crédits par caisse à la clientèle ont atteints 49,6 milliards de dirhams, contre 49,9 MMDH en 2016, soit une baisse de 0,5%. Par ailleurs, l’encours moyen des crédits à la clientèle a, par contre, augmenté de 3,6% par rapport à l’exercice précédent.

Du côté des dépôts de la clientèle consolidés, ils ont enregistré une hausse de 2,8% pour s’établir à 43,4 MMDH contre 42,2 milliards de dirhams en décembre 2016.