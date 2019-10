La 7ème édition du Forum régional de l'environnement à Dakhla

Le réseau de la baie de Dakhla pour l'action sociale et le développement organise, les 1er et 2 novembre, la 7è édition du Forum régional de l'environnement sous le signe: "Le tri des déchets et l'économie circulaire". Ce forum, quise déroulera à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, est organisé en partenariat avec l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), en coordination avec le secrétariat d’Etat chargé du Développement durable et plusieurs acteurslocaux, indique un communiqué des organisateurs. Cet événement, initié à l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte et la Journée arabe de l’environnement, "est le couronnement d'une année de travail qui s’est concrétisé par le lancement au mois de février dernier par le projet de tri des déchets à la source", note le communiqué. Le Réseau ambitionne à travers ce projet de contribuer à mettre en application les dispositions de la stratégie nationale de développement durable, et de veiller au respect par le Maroc de ses engagements internationaux pour l'application de l'Accord de Paris. L’événement vise également à renforcer les échanges d’expériences et expertises dans la perspective d’établir une nouvelle vision ayant pour objectif la valorisation des déchets dans les différentes régions, et en particulier dans les provinces du Sud, précise la même source. Au programme de ce forum de deux jours figurent des conférences et des ateliers interactifs sur "Les notions de l'économie circulaire", "La valorisation des déchets non ménagers" et "Les déchets industriels dans la région’’, outre la présentation des expériences locales en matière de tri des déchets. En marge de ce forum, qui sera encadré par une pléiade de cadres et de chercheurs du secrétariat d’Etat chargé du Développement durable et des établissements universitaires, une cérémonie de remise des prix sera organisée et un hommage sera rendu à un groupe d’agents chargé de la propreté.