La 5ème édition du Festival national des dattes, du 9 au 11 novembre à Zagora

La 5ème édition du Festival national des dattes aura lieu du 9 au 11 novembre prochain dans la commune rurale Afella N'dra (province de Zagora), ont annoncé samedi les organisateurs de cet événement.



Ce festival, organisé par la coopérative "Afella N'dra de Drâa-Tafilalet", verra la participation de plus de 65 coopératives provenant de Zagora, Ouarzazate, Kelaat M'Gouna et d'autres localités de la région Drâa-Tafilalet, ainsi que de diverses régions du Royaume, a-t-on souligné lors d’un point de presse à Casablanca.



Selon Khadija Tafoukte, porte-parole du Festival, cette édition, qui se tiendra sous le thème 'Commercialisation et valorisation des produits du terroir et promotion du rôle de la femme dans la société', se présente comme une plateforme intégrée visant à promouvoir le développement de la région, tout en mettant l'accent sur l'autonomisation des femmes à travers le soutien à l'artisanat et à l'agriculture durable.



Intervenant lors du point de presse, Mme Tafoukte a noté que l'objectif principal est d'offrir de nouvelles opportunités de commercialisation, tant nationales qu'internationales, pour les produits agricoles et d'artisanat, contribuant ainsi à améliorer les revenus de la population locale et à développer l'économie sociale.



Pour sa part, la présidente de la coopérative "Afella N'dra de Drâa-Tafilalet", Soumia Aït Abd Lakbir, a souligné qu'au-delà de son aspect économique, le festival met en valeur le riche patrimoine culturel et sportif de la région.

L'événement, a-t-elle poursuivi, sera notamment marqué par l'organisation d'une course sur route, servant de rencontre sportive et sociale.



A noter que le programme de cette année comprend une riche variété d'activités socio-économiques, culturelles et sportives, incluant un marathon national de sensibilisation et plusieurs ateliers pour les associations bio-agricoles. Des rencontres de soutien aux coopératives participant à la culture des palmiers seront également organisées, avec une section dédiée à la commercialisation de moutons à prix symbolique pour soutenir les nouvelles coopératives de la région.



Le festival proposera aussi plusieurs concerts musicaux, avec la participation d'artistes de renom tels que Saïda Charaf, Walid Rahmouni, Lbenj, Imghrane, ainsi que d'autres groupes de musique de la région.