La 12ème Journée nationale de l’œuf prévue le 18 janvier à Azilal

La 12ème édition de la Journée nationale de l’œuf sera célébrée le 18 janvier à Azilal, par l'Association nationale des producteurs d’œufs de consommation (ANPO), à travers l'organisation de plusieurs événements, notamment une foire des produits du terroir.

Au menu de cette journée, qui se tiendra sous l'égide de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) et en collaboration avec les partenaires et les opérateurs du secteur avicole ainsi que les autorités provinciales, figurent également des dégustations des recettes à base d'œufs à la place Ait Achour au centre-ville d'Azilal, indique l'ANPO dans un communiqué.

En outre, le programme de la journée prévoit une présentation sur la filière de production d'œufs de consommation au Maroc, la signature de conventions de partenariat par la FISA et l'ANPO avec des associations locales, rapporte la MAP.

La célébration de cette journée se poursuivra avec la remise des trophées de mérite à des professionnels de la filière de l'œuf de consommation (producteurs et commerçants), ainsi qu'avec le coup d'envoi de la caravane de l'oeuf marocain pour la distribution de 150.000 œufs et de 4000 pulls "polaires" au profit des élèves de Dar Talib et Taliba, des écoles coraniques et des écoles communautaires relevant des communes de la région. A travers ces activités sociales, solidaires et économiques, l'ANPO vise à promouvoir l'œuf en tant que denrée noble dans l'équilibre alimentaire et à sensibiliser le consommateur et en particulier les enfants à ses valeurs nutritionnelles.

Instaurée en 2009, la Journée nationale de l'œuf, qui coïncide avec le 15 janvier de chaque année, constitue désormais un rendez-vous annuel qui rassemble les professionnels du secteur et le consommateur marocain et une occasion pour lancer des campagnes de sensibilisation et de communication sur les bienfaits et les vertus de l’œuf marocain.